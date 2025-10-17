Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Il conflitto in Medioriente
Le testimonianze

Milano, alla sinagoga la commemorazione per il 7 ottobre

La gioia per la liberazione degli ostaggi in Israele si mescola al dolore per chi non tornerà più a casa

di Tito Giliberto
17 Ott 2025 - 09:50
01:31 

Alla sinagoga di Milano la gioia per la liberazione degli ostaggi in Israele si mescola al dolore per chi non tornerà più a casa. La cerimonia nella comunità ebraica, per commemorare il massacro di due anni fa compiuto da Hamas, fra commozione e qualche polemica mostra ferite aperte. A partire dalle testimonianze dirette. Come il racconto della madre di Shani, la 24enne uccisa dai terroristi in quel terribile 7 ottobre.

video evidenza
israele guerra hamas