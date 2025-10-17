Milano, alla sinagoga la commemorazione per il 7 ottobre

La gioia per la liberazione degli ostaggi in Israele si mescola al dolore per chi non tornerà più a casadi Tito Giliberto
Alla sinagoga di Milano la gioia per la liberazione degli ostaggi in Israele si mescola al dolore per chi non tornerà più a casa. La cerimonia nella comunità ebraica, per commemorare il massacro di due anni fa compiuto da Hamas, fra commozione e qualche polemica mostra ferite aperte. A partire dalle testimonianze dirette. Come il racconto della madre di Shani, la 24enne uccisa dai terroristi in quel terribile 7 ottobre.