Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
sotto gli occhi della figlia

Milano, aggredita da conoscenti connazionali perché non indossava il velo

Ferita e sotto shock, la donna è stata soccorsa e portata all'ospedale più vicino per essere medicata. Ascoltata dalla polizia, ha sporto denuncia contro i suoi aggressori

27 Ott 2025 - 13:57
01:33 

Sabato scorso è stata aggredita sotto gli occhi della figlia da conoscenti connazionali perché non indossava il velo. È accaduto a una donna marocchina, 44 anni, residente a Sesto San Giovanni, hinterland di Milano. La scena è stata notata da alcuni testimoni, che hanno dato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine.

Ferita e sotto shock, la donna è stata soccorsa e portata all'ospedale più vicino per essere medicata. Ascoltata dalla polizia, ha sporto denuncia contro i suoi aggressori.

milano