Milano, aggredisce alcuni passeggeri ebrei in stazione Centrale

L'uomo avrebbe colpito con calci e pugni un passeggero in attesa del trenodi Davide Loreti
Si sarebbe scagliato contro un gruppo di cittadini americani di fede ebraica che attendevano l'arrivo di un treno nei pressi della banchina 8 in Stazione Centrale a Milano. Un 25enne pakistano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'odio razziale, etnico e religioso. Durante l'aggressione, avrebbe colpito con calci e pugni uno dei presenti, fino a provocargli una ferita lacero-contusa alla testa con un pesante anello che portava.