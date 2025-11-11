Logo Tgcom24
Cronaca
UN ARRESTO

Milano, aggredisce alcuni passeggeri ebrei in stazione Centrale

L'uomo avrebbe colpito con calci e pugni un passeggero in attesa del treno

di Davide Loreti
11 Nov 2025 - 12:48
01:32 

Si sarebbe scagliato contro un gruppo di cittadini americani di fede ebraica che attendevano l'arrivo di un treno nei pressi della banchina 8 in Stazione Centrale a Milano. Un 25enne pakistano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'odio razziale, etnico e religioso. Durante l'aggressione, avrebbe colpito con calci e pugni uno dei presenti, fino a provocargli una ferita lacero-contusa alla testa con un pesante anello che portava. 