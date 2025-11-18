Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido

"E' in fin di vita, speriamo che muoia. Cosi non parla". Anche frasi shock come questa, registrate nelle intercettazioni, hanno consentito di individuare cinque ragazzi, due 18enni e tre 17enni, residenti a Monza, che a Milano a metà ottobre hanno aggredito, picchiato selvaggiamente a calci e pugni e accoltellato per rapinargli 50 euro, un 22enne, studente all'Università Bocconi. La vittima ha lottato per giorni fra la vita e la morte, un polmone perforat. Il midollo spinale lesionato. Adesso rischia di rimanere per sempre paralizzato. Ecco alcune immagini, pubblicate dal "Corriere della Sera", della brutale aggressione: sono le 3 di notte, siamo vicino a Corso Como, zona di movida. La vittima esce da una discoteca e viene agganciato dal gruppetto.