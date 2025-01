Per il governo il calo è stato pari al 64%, secondo l'agenzia Onu per i rifugiati invece del 58%. In ogni caso, percentuali altissime che segnano un vistoso crollo degli arrivi di migranti sulle coste italiane. Soprattutto per quanto riguarda i minori non accompagnati: 8mila quelli registrati nel 2024 a fronte dei quasi 19mila dell'anno precedente.