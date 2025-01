Che i centri in Albania fossero "pronti per essere operativi" lo aveva chiarito la presidente del consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa del 9 gennaio. E in queste ore, a poco più di due settimane da quell'annuncio, il pattugliatore Cassiopea della Marina si trova a largo di Lampedusa per imbarcare i migranti da trasferire nei Cpr di Shengjin e Gjader.