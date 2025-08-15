Logo Tgcom24
FESTA A CASTEL GANDOLFO

Migliaia di fedeli accolgono il Papa che celebra la messa per l'Assunzione

"Nulla è impossibile a Dio" dice Leone XIV nell'omelia. Poi all'Angelus rinnova il suo appello alla pace perché torni a trionfare in tutto il mondo""

di Fabio Marchese Ragona
15 Ago 2025 - 12:58
01:27 

Migliaia di fedeli, turisti e curiosi accolgono il Papa in Piazza della Libertà: Castel Gandolfo è in festa, per il ferragosto ma soprattutto per la celebrazione di Leone XIV nella parrocchia pontificia in occasione della solennità dell'assunzione. Attraversa le ali di folla, saluta i pellegrini arrivati fin quassù per una preghiera o per uno scatto memorabile.
 

