Migliaia di fedeli accolgono il Papa che celebra la messa per l'Assunzione

"Nulla è impossibile a Dio" dice Leone XIV nell'omelia. Poi all'Angelus rinnova il suo appello alla pace perché torni a trionfare in tutto il mondo""di Fabio Marchese Ragona
Migliaia di fedeli, turisti e curiosi accolgono il Papa in Piazza della Libertà: Castel Gandolfo è in festa, per il ferragosto ma soprattutto per la celebrazione di Leone XIV nella parrocchia pontificia in occasione della solennità dell'assunzione. Attraversa le ali di folla, saluta i pellegrini arrivati fin quassù per una preghiera o per uno scatto memorabile.
