Michelle Causo, il killer lancia un album trap dal carcere

«Chi vuole un album fatto tra le sbarre?» scrive il killer di Michelle Causo prima di pubblicare una canzone e una stories dal carcere. Il ragazzo, oggi 19enne, era stato condannato a 20 anni per aver ucciso a coltellate la giovane e abbandonato il corpo in un carrello della spesa a Roma, nel quartiere Primavalle. Il nuovo affronto arriva dai social, con frasi choc, una traccia intitolata "Scusa mamma" e messaggi di sfida condivisi da presunti complici. “Credo che ormai sia completamente ridicolo, ingiusto e vomitevole il fatto che questo ragazzo che ha ucciso mia figlia mi ha tolto la vita a me, a mio marito e al fratello, a tutta la nostra famiglia possa godere ancora di questa libertà” afferma la madre della giovane. "Basta, non può stare in carcere con bambini di 15 anni in una sala giochi, deve andare in un carcere vero”, aggiunge Gianluca Causo, padre di Michelle.