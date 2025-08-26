Metsola a San Patrignano: "Non siete invisibili"

"La Comunità di San Patrignano è una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità. A tutti i ragazzi e le ragazze che ho incontrato oggi va il mio abbraccio più sincero. Non siete soli, non siete invisibili". E' quanto scrive su X la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, dopo la sua visita alla Comunità di San Patrignano. Metsola ha avuto una serie di incontri con le ragazze del centro minori e dei laboratori di tessitura e pelletteria, ha visitato il centro medico e il centro studi dove ha conosciuto il progetto di prevenzione della comunità, WeFree, e ha sottolineato l'impegno dell'Unione europea in merito.