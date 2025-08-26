Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA VISITA

Metsola a San Patrignano: "Non siete invisibili"

La presidente dell'Eurocamera in visita alla comunità in compagnia di Letizia Moratti

26 Ago 2025 - 20:02
01:32 

"La Comunità di San Patrignano è una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità. A tutti i ragazzi e le ragazze che ho incontrato oggi va il mio abbraccio più sincero. Non siete soli, non siete invisibili". E' quanto scrive su X la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, dopo la sua visita alla Comunità di San Patrignano. Metsola ha avuto una serie di incontri con le ragazze del centro minori e dei laboratori di tessitura e pelletteria, ha visitato il centro medico e il centro studi dove ha conosciuto il progetto di prevenzione della comunità, WeFree, e ha sottolineato l'impegno dell'Unione europea in merito.

roberta metsola
san patrignano
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri