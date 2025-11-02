Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola

Si è fatto accompagnare in auto dal padre e dal fratello più piccolo, davanti al bar di Capizzi, nel Messinese, e una volta arrivato lì, ieri intorno alle 22:30, Giacomo Frasconà Filaro, 20 anni, con precedenti, è sceso dalla vettura e senza alcuno scrupolo ha iniziato a sparare. Tre i colpi esplosi hanno raggiunto Giuseppe Di Dio, 16 anni appena, morto poco dopo, e un altro giovane, 22enne, ferito a una gamba, ricoverato ora all'ospedale di Nicosia nell'Ennese, non è in pericolo di vita.