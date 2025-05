Messina Denaro, nuovi guai per l'autista

Quando lo avevano arrestato, Giovanni Luppino stava accompagnando Matteo Messina Denaro a curarsi in clinica a Palermo. "All'inizio - disse subito - sapevo si chiamasse Francesco Salsi, dopodiché mi rivelò la vera identità e ho continuato per motivi umanitari". Luppino non era però solo l'autista dell'ex latitante numero uno d'Italia. Per sostenerlo, avrebbe tentato di estorcere denaro a un imprenditore oleario, facendogli intendere che agisse in nome del boss poi arrestato a gennaio del 2023 e morto per tumore nove mesi dopo.