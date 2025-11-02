Logo Tgcom24
Cronaca
A CAPIZZI

Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola: fermate tre persone

Un'altra persona è rimasta ferita

di Massimiliano Di Dio
02 Nov 2025 - 18:53
01:39 

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone.

