Meduna di Livenza, il sindaco pulisce il piazzale e conquista il web

Lo avevamo lasciato con l’idropulitrice in mano a lavare il piazzale del municipio per non togliere tempo ai suoi operatori. "Mi sono rimboccato le maniche e ho pulito io" dice Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, nel Trevigiano. E ora lo ritroviamo protagonista anche del mondo virtuale con decine di migliaia di visualizzazioni e like. Dopo l'intervista al Tg4, infatti, il primo cittadino tuttofare è diventato un fenomeno sulle piattaforme social. Piattaforme che lui stesso ha imparato a usare spinto dai suoi cittadini più giovani.