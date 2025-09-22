Maltempo in Brianza, la stazione di Meda sommersa dall'acqua

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Brianza causando una nuova esondazione del fiume Seveso e del torrente Tarò nel Comune di Meda, in provincia di Monza. I binari della stazione locale sono diventati un fiume. Le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi e blackout, paralizzando la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.