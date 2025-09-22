Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN PROVINCIA DI MONZA

Maltempo in Brianza, la stazione di Meda sommersa dall'acqua

Le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi e blackout, paralizzando la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini

22 Set 2025 - 16:16
00:23 

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Brianza causando una nuova esondazione del fiume Seveso e del torrente Tarò nel Comune di Meda, in provincia di Monza. I binari della stazione locale sono diventati un fiume. Le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi e blackout, paralizzando la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

video evidenza
maltempo
brianza
meda

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri