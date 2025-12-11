Logo Tgcom24
Sottratti 30 milioni

Maxi truffa all'Opera di Santa Maria del Fiore: fermate nove persone

La Procura di Brescia ipotizza un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio

di Tito Giliberto
11 Dic 2025 - 12:58
firenze