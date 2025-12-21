Maxi sequestro a Catania: 2 milioni di capi contraffatti pronti per il Natale

Molti articoli presentavano etichette sofisticate con QR code falsi collegati ai siti ufficiali delle maison
La Guardia di Finanza ha assestato un duro colpo al mercato del falso in vista delle festività natalizie. I militari del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto e sequestrato tre mega-depositi tra Catania e Misterbianco, per un totale di oltre 600 metri quadri, stipati con circa 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti. All'interno, oltre 4.000 scatoloni contenenti merce che riproduceva più di 60 marchi famosi, dal lusso come Louis Vuitton, Prada, Hermes, Gucci, D&G e Chanel, a brand casual come Moncler, Tommy Hilfiger, Balenciaga e Blauer, fino a quelli sportivi tra cui Adidas, Nike, Lacoste e Puma. Molti articoli presentavano etichette sofisticate con QR code falsi collegati ai siti ufficiali delle maison. Se immessi sul mercato, i falsi avrebbero fruttato oltre 15 milioni di euro. Un soggetto di origine senegalese, conduttore dei magazzini, e altri due presenti sono stati denunciati per commercio di prodotti falsi e ricettazione