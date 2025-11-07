Maxi piantagione di marijuana scoperta a Sassari

Un blitz antidroga della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari in collaborazione con il reparto aeronavale di Cagliari ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana. Situata nelle campagne di Sedini e composta da 4.600 piante, la coltivazione avrebbe prodotto sostanza stupefacente per un valore di circa 1 milione di euro. L'irrigazione delle piante era garantita da un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. Personale e mezzi dell'agenzia regionale Forestas hanno provveduto all'eradicazione e alla triturazione di tutte le piante. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Sassari hanno scoperto un caseggiato adibito a essiccatoio e luogo di stoccaggio dello stupefacente, oltre a un altro stabile utilizzato come dimora occasionale dai responsabili della coltivazione. I responsabili non sono ancora stati individuati ma, gli agenti hanno rinvenuto dispositivi di videosorveglianza da remoto nel casolare vicino alla piantagione.