Maxi manifestazione pro Gaza a Roma

Cresce l'attesa e i timori di scontri per la maxi manifestazione pro Gaza di oggi a Roma, dove secondo gli organizzatori sono attese un milione di persone. Un appuntamento cerchiato di rosso dalla questura per tutelare la sicurezza di tutti. La posizione è nota: libertà di manifestare ma nessuna tolleranza con i violenti, specie dopo gli episodi registrati ieri in tutta Italia. La partenza del corteo, organizzato da una galassia di sigle e dei pro Pal, è prevista alle 14,30 da piazzale ostiense. Il percorso si snoda lungo viale Aventino, Circo Massimo, via Labicana per arrivare a San Giovanni. L'itinerario è di quelli collaudati, e prevede diverse zone cuscinetto per consentire vie di fuga in caso di scontri. Rafforzati i presidi delle forze dell'ordine a potenziali obiettivi. Lungo il tragitto s'incontra la Fao, a poca distanza sorge il grande tempio del ghetto ebraico, che sarà blindato. Potenziati i cordoni di sicurezza alla stazione termini e i palazzi del potere: piazza Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama. Osservate speciali anche le fermate delle stazioni metro che portano al centro della capitale: Colosseo e Spagna.