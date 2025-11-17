Maxi-blitz nel Napoletano: 44 arresti, il clan Russo controllava voto, edilizia e scommesse

Ma quello elettorale è solo uno dei fronti scoperti dall'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Un sistema criminale che, tra il 2022 e il 2024, avrebbe mantenuto un controllo costante sul territorio. Ci sarebbe stato un "pedaggio" imposto sulle transazioni immobiliari: dalla progettazione alla compravendita, fino alle pratiche urbanistiche. Tecnici comunali, professionisti e imprenditori sarebbero stati costretti a versare denaro alla camorra. Un meccanismo che, secondo la procura, avrebbe garantito entrate costanti, poi suddivise tra gli affiliati e destinate anche al sostegno delle famiglie dei detenuti.