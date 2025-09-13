Provincia di Varese, Lombardia. Entriamo nel cuore del bosco che confina con Como, a pochi passi dalla svizzera. Vegetazione fitta, dirupi, sentieri nascosti. Quattromilaottocento ettari – come seimila campi da calcio – diventati terra di nessuno. Qui regna l’illegalità.

Questa è un’operazione della Squadra Mobile di Varese. Ma in tutta Italia la Polizia ha concluso un maxi blitz nazionale contro le bande giovanili: alcuni Maranza, dediti a furti, spaccio, rapine, detenzione di armi, reati d’odio e discriminazione. Oltre 300 arresti in tutta Italia, 22 i minorenni coinvolti.