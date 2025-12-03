Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UNA STORIA DI RISCATTO

Maurizio Castelli, il portiere senza una mano

Protesi al braccio o guanto sul gomito, l'estremo difensore si tuffa su ogni pallone per farlo suo

di Alessio Campana
03 Dic 2025 - 19:41
01:37 

Dal 2021 è portiere nei campionati di calcio del Lazio, e oggi è allenatore dei giovani portieri dell'Orvietana. Protesi al braccio o guanto sul gomito, a seconda delle occasioni, si tuffa su ogni pallone per agguantarlo e farlo suo. È la seconda vita sportiva di Maurizio Castelli, 33 anni, che gioca in porta senza una mano. Cresciuto nel mito di Angelo Peruzzi, Maurizio non ha smesso di inseguire la sua passione.

portiere