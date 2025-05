Martina, uccisa a 14 anni: l'ex confessa: "Mi aveva lasciato"

Martina Carbonaro, 14 anni, è stata uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato ad Afragola. Secondo il decreto di fermo, è stata colpita “selvaggiamente e ripetutamente al capo”, anche quando era già a terra, inerme. Alessio Tucci, 18 anni, ex fidanzato della ragazza, ha confessato dopo un lungo interrogatorio: non accettava la fine della loro relazione durata quasi due anni. Aveva tentato di depistare le indagini partecipando alle ricerche con i familiari di Martina. Il corpo era stato nascosto sotto rifiuti; il cellulare, in un’intercapedine. La comunità è sotto shock, il casolare è ora sotto sequestro.