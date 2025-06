Martina Carbonaro, la madre: "Come potrei perdonare l'assassino di mia figlia?"

"Pensavo di svegliarmi da questo incubo, invece è pura realtà. La notte sto qua, penso che esca dalla stanzetta per prendersi le merendine e il latte. Ma quella porta non si apre più". È passato quasi un mese dalla morte di Martina, sua figlia uccisa a 14 anni dall'ex ragazzo a colpi di pietra in un casolare abbandonare ad Afragola. L'ultimo colpo al cuore è la richiesta da parte dell'assassino, Alessio Tucci, di far arrivare una lettera al Papa, in cui chiede perdono. "Non si doveva permettere. Anzi ci andrei io dal Papa a far vedere gli occhiali di mia figlia pieni di sangue". Il riferimento è al primo oggetto che è stato rivenuto dagli investigatori, prima di individuare il corpo martoriato della ragazza.