Marina di Massa, le operazioni per rimuovere la Guang Rong

Era finita contro il pontile di Marina di Massa quasi un anno fa, era il 28 gennaio scorso quando a causa di una tempesta la nave cinese Guang Rong con a bordo un carico di pietre perse il controllo. Stamattina sono cominciate le operazioni per rimuoverla. Dureranno tra le 24 e le 48 ore, poi la nave verrà trainata fino al porto di Livorno. Il carico di pietre è già stato rimosso. Verrà tolta l'acqua dai cassoni di zavorra per immettere l'aria al fine di farla sollevare dal fondale sabbioso dove si era incagliata. Si procederà poi con le manovre per agganciarla ai rimorchiatori e quindi trasferirla fino al porto di Livorno. Tutto l'intervento è pagato dall'armatore che è il responsabile dell'incidente.