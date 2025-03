Marina di Massa, cargo incagliato da due mesi: a rischio la stagione balneare

La nave, che lo scorso 28 gennaio si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa distruggendolo, rischia di diventare l'incubo dell'estate massese. Così vicina alla costa, per questioni di sicurezza non è possibile fare il bagno. Per tre stabilimenti balneari e una spiaggia libera potrebbe scattare il divieto di balneazione. C'è paura per la stagione estiva tra i gestori, che chiedono di impedire la balneazione solo intorno alla nave, recintandola con delle boe.