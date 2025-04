Maria Elena Bergoglio ricorda il fratello Jorge, di dodici anni più vecchio: "Da bambino andava alla processione del Venerdì Santo, ma poi gli piaceva giocare per strada con gli altri ragazzini", ricorda. "Tra noi fratelli e gli altri compagni di giochi, capitava di litigare ma lui però metteva pace. Sapeva come prendere e convincere per far ritrovare l'armonia".