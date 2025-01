Margaret Spada, altre 10 pazienti denunciano i Procopio: "Fumavano durante gli interventi"

Fumavano in stanza durante le operazioni chirurgiche, portavano a termine ritocchi risultati poi insufficienti e approssimativi. Avevano comportamenti del tutto inadeguati per una sala operatoria. Sono gravi e dettagliate le accuse contro i due medici romani indagati per omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne siciliana deceduta a Roma, il 7 novembre scorso, in seguito a un intervento di rinoplastica. Accuse che arrivano da una decina di pazienti che si erano sottoposte in passato a ritocchi estetici nello stesso studio, e che hanno deciso di sporgere denuncia contro Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, titolari di quel centro medico che non aveva le autorizzazioni per operare.