Cronaca
A BORGO VIRGILIO

Mantova, si veste come la madre per ritirare la pensione: il video

Secondo l'accusa, l'uomo si è presentato fingendosi la mamma deceduta per"riscuotere la pensione

di Simone Cerrano
24 Nov 2025 - 19:27
01:36 
mantova
