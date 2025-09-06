Logo Tgcom24
IL CENTRO SOCIALE SGOMBERATO

Milano, alta tensione alla manifestazione a favore del Leoncavallo

Un gruppo di manifestanti ha lanciato uova e petardi contro le forze dell'ordine schierate

di Paola Miglio
06 Set 2025 - 20:07
"Giù le mani dalla città", "Dentro la città dei padroni 10, 100, mille occupazioni". Sono alcuni degli slogan dei 15mila che hanno manifestato a Milano a favore del centro sociale Leoncavallo, sgomberato con un blitz della polizia il 21 agosto. Momenti di tensione quando un gruppo di manifestanti ha lanciato uova e petardi verso le forze dell'ordine schierate per impedire che si avvicinassero alla Prefettura. "Azioni scellerate", ha commentato il governatore della Lombardia Attilio Fontana, esprimendo solidarietà agli uomini in divisa.

