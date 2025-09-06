Milano, alta tensione alla manifestazione a favore del Leoncavallo

Un gruppo di manifestanti ha lanciato uova e petardi contro le forze dell'ordine schieratedi Paola Miglio
"Giù le mani dalla città", "Dentro la città dei padroni 10, 100, mille occupazioni". Sono alcuni degli slogan dei 15mila che hanno manifestato a Milano a favore del centro sociale Leoncavallo, sgomberato con un blitz della polizia il 21 agosto. Momenti di tensione quando un gruppo di manifestanti ha lanciato uova e petardi verso le forze dell'ordine schierate per impedire che si avvicinassero alla Prefettura. "Azioni scellerate", ha commentato il governatore della Lombardia Attilio Fontana, esprimendo solidarietà agli uomini in divisa.
Commenti (0)