Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"NON ANDARE ALLO STADIO, SCENDI IN PIAZZA"

Manifestazione del 25 ottobre, Landini chiede lo sciopero del tifo

La Cgil chiede ai tanti appassionati di" calcio di ignorare i propri beniamini e optare per un sabato alternativo

di Paolo Scarlata
14 Ott 2025 - 21:18
01:32 

"Il 25 ottobre non andare allo stadio. Scendi in piazza". Maurizio Landini e la Cgil guardano allo sport nazionale, chiedendo ai tanti appassionati di ignorare i propri beniamini e optare per un sabato alternativo, di sciopero generale. Sarebbero quattro le partite di Serie A, negli anticipi del sabato da sacrificare, a cui aggiungerne altre cinque della Serie B. Su tutte piatto forte Napoli-Inter.

sciopero generale
cgil
landini
video evidenza