Manifestazione del 25 ottobre, Landini chiede lo sciopero del tifo

"Il 25 ottobre non andare allo stadio. Scendi in piazza". Maurizio Landini e la Cgil guardano allo sport nazionale, chiedendo ai tanti appassionati di ignorare i propri beniamini e optare per un sabato alternativo, di sciopero generale. Sarebbero quattro le partite di Serie A, negli anticipi del sabato da sacrificare, a cui aggiungerne altre cinque della Serie B. Su tutte piatto forte Napoli-Inter.