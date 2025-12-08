Manifestanti No-Tav in corteo per l'8 dicembre

Come ogni 8 dicembre, ormai da 20 anni si è svolta la marcia di protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria dell'Alta velocità Torino-Lione, partita dal comune di Venaus. Al corteo, organizzato dal movimento No Tav, hanno partecipato alcuni sindaci locali. Alla partenza i partecipanti erano poco più di mille in testa al corteo uno striscione con la scritta "avere 20 anni e avere sogni grandi, vent'anni di lotte, amore, resistenza". La manifestazione si è tenuta dopo le tensioni di sabato e domeninca, quando al calare della sera, gli antagonisti hanno lanciato bombe carta, bulloni, pietre contro le forze dell'ordine schierate per garantire la sicurezza dei cantieri e di chi ci lavora. Sessanta attivisti hanno raggiunto la zona interessata dalla realizzazione della Tav a San Didero.

