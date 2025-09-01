Mamma palestinese al Policlinico Umberto I ringrazia Tajani

"Noi vi ringraziamo perchè veramente ci avete accolto. Qui eravamo tutti feriti e voi avete fatto tanto per i nostri bambini e per il popolo palestinese". Lo ha detto una mamma palestinese, aiutata da un frate che le ha fatto da interprete, incontrando al policlinico Umberto I di Roma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Noi vogliamo vivere bene qui perchè non sappiamo cosa succederà dopo le cure", ha aggiunto la donna, "avete fatto tanto per noi e per questi bambini ma vogliamo sapere cosa succederà una volta finite le cure, dopo che saranno guariti". "Abbiamo ancora 4 figli a Gaza", ha raccontato ancora la donna, "voglio che vengano qui perchè stanno morendo".