Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la visita

Mamma palestinese al Policlinico Umberto I ringrazia Tajani

TAJANI MAMMA PALESTINESE SITO SRV

01 Set 2025 - 18:11
01:11 

"Noi vi ringraziamo perchè veramente ci avete accolto. Qui eravamo tutti feriti e voi avete fatto tanto per i nostri bambini e per il popolo palestinese". Lo ha detto una mamma palestinese, aiutata da un frate che le ha fatto da interprete, incontrando al policlinico Umberto I di Roma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Noi vogliamo vivere bene qui perchè non sappiamo cosa succederà dopo le cure", ha aggiunto la donna, "avete fatto tanto per noi e per questi bambini ma vogliamo sapere cosa succederà una volta finite le cure, dopo che saranno guariti". "Abbiamo ancora 4 figli a Gaza", ha raccontato ancora la donna, "voglio che vengano qui perchè stanno morendo".

antonio tajani
palestina
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri