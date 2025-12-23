Logo Tgcom24
Cronaca
PARABIAGO

Maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa nel Milanese: le immagini delle telecamere

A far scattare il tutto la denuncia presentata ai carabinieri a ottobre da parte di alcuni familiari di una donna, di 82 anni, ospite della struttura sanitaria

23 Dic 2025 - 14:47
00:33 
rsa
violenza sessuale
parabiago