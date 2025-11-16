Maltempo, weekend infernale in Liguria

Pioggia e vento, trombe d'aria e frane. La Liguria sta vivendo un weekend infernale a causa del maltempo. Alle 12 è scattata l'allerta arancione, ma già nella mattinata la pioggia battente ha creato problemi e disagi. È la seconda giornata di allarme: ieri la situazione è stata particolarmente difficile, con sottopassi invasi dall'acqua, e strade chiuse. I danni maggiori li ha provocati una tromba d'aria, che si è formata in mare e ha raggiunto la costa, sradicando piante, facendo rovesciare un camion, facendo cadere i container accatastati nel porto di Genova Voltri. In 5 minuti sono caduti 2 centimetri di pioggia a Sciarborasca, sulla Riviera di Ponente. La quantità d'acqua è stata tale che un fiume, il Rio Fegino, è esondato, mentre i tombini intasati non hanno potuto assorbire i fiumi d'acqua che si sono formati lungo le strade.