Il maltempo colpisce il Nord e parte del Centro Italia a pochi giorni da Pasqua. In Lombardia ed Emilia-Romagna è allerta rossa per inondazioni, con il Ticino esondato a Pavia e il Po in forte crescita. Evacuazioni, danni a coltivazioni e monitoraggi continui anche in Piemonte e Toscana, dove si segnalano frane e interventi dei vigili del fuoco.