Maltempo sull'Italia, allerta arancione e disagi da Nord a Centro

Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, torna il maltempo sull’Italia. Un ciclone in arrivo dalla Francia ha riportato temporali intensi e nubifragi, colpendo in particolare il Centro-Nord. Allerta arancione in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre è sotto osservazione anche il Friuli. In Toscana scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Massa Carrara e giardini pubblici interdetti a Firenze. La Protezione Civile monitora i rischi idrogeologici e prepara eventuali interventi.