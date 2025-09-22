Logo Tgcom24
Maltempo, situazione critica in Lombardia

Colpite Milano e le province di Como, Monza e Varese

di Michela Pagano
22 Set 2025 - 13:58
Strade allagate e impraticabili: a Milano il fiume Seveso è esondato, alto anche il livello del Lambro. Il nord Italia è sott'acqua. Allerta arancione in Lombardia fino alle 16: Milano si è svegliata sotto un intenso acquazzone. All'alba erano già 30 i millimetri di pioggia caduti nella zona nord del capoluogo. Situazione critica nelle province di Como, Monza e Varese, dove si sono registrati allagamenti e frane: strade chiuse e sottopassi impraticabili. Dall'inizio della perturbazione sono già oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Allerta arancione anche in Liguria.

