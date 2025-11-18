Logo Tgcom24
Cronaca
La situazione

Maltempo, si cerca di tornare alla normalità

Ma da Nord a Sud ci si prepara all'arrivo di una nuova perturbazione nel fine settimana

di Tito Giliberto
18 Nov 2025 - 12:28
01:21 

Nelle pause del maltempo, si cerca di tornare alla normalità e, da Nord a Sud, ci si prepara all'arrivo di una nuova perturbazione nel fine settimana.

maltempo
video evidenza