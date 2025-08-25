Logo Tgcom24
Cronaca
il giorno dopo il violento temporale

Maltempo Romagna, la conta dei danni a Milano Marittima

Si lavora senza sosta per tornare alla normalità dopo la pioggia battente e il vento forte di domenica

di Rita Ferrari
25 Ago 2025 - 13:05
01:25 

Si lavora senza sosta per riportare tutto alla normalità dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Romagna. La perturbazione che si è abbattuta con pioggia battente e venti oltre i 100 km/h domenica prima dell'alba sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, ha provocato allagamenti. Le strade in alcune zone si sono trasformate in torrenti impetuosi, con disagi alla circolazione anche ferroviaria. Tantissimi gli alberi caduti per la forza del vento soprattutto a Milano Marittima. Molte le auto in sosta danneggiate.

