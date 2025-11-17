Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "Diario del giorno"

Maltempo, le immagini delle operazioni di soccorso a Romans d'Isonzo (Gorizia)

Uno dei comuni del Friuli orientale più colpiti dall'ondata di maltempo

di Paolo Brinis
17 Nov 2025 - 17:04
01:13 

Le immagini delle operazioni di soccorso a Romans D'Isonzo, uno dei comuni del Friuli orientale più colpiti dall'ondata di maltempo.

maltempo
gorizia
video evidenza