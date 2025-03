Maltempo, la conta dei danni

Calano il livelli dei fiumi in Toscana ed Emilia Romagna, dove oggi è allerta arancione nella pianura modenese e bolognese e nelle aree di Valdarno Inferiore, Arno Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Ancora piogge e soprattutto rischio frane nei pressi degli argini e lungo i pendii. In Toscana si contano già 100 milioni di danni, qui il governatore Giani ha chiesto la dichiarazione di stato d'emergenza. In Emilia, nella sola città di Bologna, la stima dei danni arriva a 5 milioni.