Maltempo, la conta dei danni nella Bergamasca

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Bergamasca, in particolare nella Bassa, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha registrato oltre 150 chiamate e già effettuato 32 interventi, ne ha in corso altri 14 e ulteriori 107 richieste di intervento di minore entità sono in attesa di essere evase. Nonostante la gravità della perturbazione e di alcuni degli episodi che hanno richiesto l'intervento dei pompieri, non si sono registrati feriti. Gli interventi hanno riguardato in particolare i comuni di Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda (Milano), Treviglio, Castel Rozzone, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola.



L'evento meteorologico è stato caratterizzato da forte vento, pioggia intensa e caduta di fulmini e ha causato il distacco della copertura di alcuni edifici civili e industriali, la caduta di numerosi alberi, anche sulla sede stradale, il danneggiamento di linee elettriche e la proiezione nelle aree circostanti di tegole, comignoli, pannelli fotovoltaici e altri oggetti e materiali che la forza del vento ha strappato dai fabbricati. Per far fronte all'emergenza, nei territori coinvolti sono state inviate 14 squadre tra provinciali e di rinforzo e altrettanti mezzi operativi provenienti dalla sede centrale di Bergamo, dal distaccamento di Dalmine, dai distaccamenti volontari di Treviglio, Romano di Lombardia, Gazzaniga, Medolago, dal comando di Lodi e dal distaccamento volontari di Merate, quest'ultimo facente parte del comando di Lecco