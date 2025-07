I primi nubifragi al Nord, dopo il caldo asfissiante delle ultime settimane, ha fatto finire sott'acqua, in particolare, oltre alle province lombarde di Como, Monza e Brianza, Milano, Bergamo e Cremona, anche il Vercellese, in Piemonte, dove la Regione ha chiesto lo stato di emergenza per l'alluvione che nei giorni scorsi ha causato un morto a Bardonecchia.