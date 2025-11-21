Maltempo, l'Italia piomba nell'inverno

A un mese esatto dal solstizio d'inverno, le temperature crollate di colpo, i primi fiocchi di neve e le mareggiate - anche violente - hanno di fatto catapultato la Penisola nella stagione più fredda. L'ondata artica ha colpito in particolare il Nord del Paese, imbiancando non solo le Alpi, ma anche le pianure, come la Brianza. In Val Serina, nella Bergamasca, un tir è rimasto bloccato per la neve e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. A pochi chilometri di distanza, nella stessa valle, un bus con quaranta studenti è slittato sul manto nevoso, rischiando di finire in una scarpata. Solo l'autista è riuscito a fermare il mezzo, evitando il peggio.