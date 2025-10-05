Logo Tgcom24
Maltempo in varie regioni: pioggia, vento forte e calo delle temperature

Tra le più colpite c'è l'Emilia Romagna

di Paolo Brinis
05 Ott 2025 - 18:59
01:35 

Pioggia, vento forte e un drastico calo delle temperature. Tra le regioni maggiormente colpite dall'ondata di maltempo di queste ore, l'Emilia Romagna.

