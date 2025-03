Maltempo in Toscana, nuova allerta nella Regione

Una settimana fa l'alluvione che si è abbattuta sulla Toscana ha danneggiato case e negozi. E mentre si continua a fare l'inventario dei danni, gli abitanti della zona del Mugello sono allo stremo, costretti a fare i conti con una nuova allerta meteo arancione. "Anche psicologicamente non stiamo bene, torna continuamente la paura" racconta una donna ai microfoni di Tgcom24. Alcuni sindaci della zona hanno deciso di tener chiusi parchi e campi sportivi, mentre la protezione civile distribuisce sacchi di sabbia per proteggere, almeno in parte, le case da una nuova ondata di maltempo.