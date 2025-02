Maltempo in Sicilia, paura e conta dei danni

Il villaggio di Zafferia, a Messina, è tra le località più colpite di una giornata da incubo per le piogge intense che si sono riversate sulla città e sui dintorni. Zafferia è stato invaso da fango e detriti trascinati dal torrente omonimo, straripato per un forte temporale. Le strade si sono trasformate in fiumi e molti abitanti, intrappolati nelle loro abitazioni, sono stati messi in salvo con i gommoni dei vigili del fuoco. Il torrente in piena ha trascinato con sé le auto e alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro vetture. Straripati anche altri due torrenti in provincia. E' caduta in poche ore la quantità d'acqua pari a 30 giorni di pioggia. Forti disagi anche in provincia di Catanzaro, con allagamenti e frane provocate dalle piogge intense.