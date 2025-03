Maltempo in Romagna, frana interrompe la fornitura d'acqua nel Ravennate

C’è un senso di scampato pericolo negli occhi di chi guarda il letto del fiume Lamone a Faenza. La piena ha fatto nuovamente temere il peggio nella cittadina romagnola colpita ben quattro volte dalle alluvioni. Stavolta di danni non ce ne sono stati ma il territorio si è dimostrato ancora troppo fragile. A Brisighella il fiume ha tracimato facendo finire sott’acqua per la quinta volta in meno di due anni le case vicine dove chi ci abita si ritrova di nuovo a spalare fiumi di fango.