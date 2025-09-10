Maltempo: in Lombardia treno fermato a pochi metri da una voragine

Il cielo torna a far paura e l'Italia è nella morsa dell'ennesima ondata di maltempo. Temporali, grandinate e raffiche di forte vento per la violenta perturbazione che sta attraversando il Paese al Centro-Nord e che presto si sposterà al Sud. Cinque le regioni con allerta arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Allerta gialla, invece, su quasi tutto il resto del territorio nazionale. Le situazioni più critiche tra Liguria, Lazio e Toscana, dove sono attesi fino a 200 millimetri di pioggia. In queste ore si sono verificate frane e allagamenti che hanno bloccato diverse strade. In Lombardia, nella notte, un treno è stato fermato a pochi metri da una voragine sulla linea Milano-Lecco, causata da uno smottamento nei pressi della stazione di Bulciago. Evacuate 19 persone a Blevio e 7 a Torno, sul lago di Como, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi. Nubifragi anche sul Veneto orientale.