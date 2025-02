Maltempo in arrivo nel weekend

Se l'inizio di febbraio aveva illuso con sole e caldo, e fatto sperare in una fine anticipata dell'inverno, il weekend alle porte sarà all'insegna del gelo e delle precipitazioni. L'Italia nelle prossime ore finirà nella morsa di due cicloni: il primo si sposterà da sud verso nord e coinvolgerà con piogge e rovesci per prime Sicilia, Calabria e Sardegna con allerta per i nubifragi. L'altra perturbazione invece, di origine artica, colpirà Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Liguria portando venti forti e temperature minime anche sotto lo zero, con nevicate previste anche a 500/600 metri.